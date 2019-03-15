Fransa'da Öğrencilerden İklim Değişikliği Protestosu

Fransa'da başkent Paris ve birçok kentte meydanlara inen öğrenciler, "iklim değişikliğine karşı eyleme geçmedikleri" gerekçesiyle siyasetçileri eleştirdi.

"Fridays For Future" (Gelecek İçin Cumalar) adlı gençlik hareketinin çağrısıyla Rouen, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lyon, Lille, Montpellier, Rennes, Strazburg ve Paris gibi kentlerde gösteriler düzenleyen öğrenciler, siyasetçilerden "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçmelerini" istedi.

Paris'in Pantheon Meydanı'ndan Invalides Meydanı'na kadar yürüyen öğrenciler, iklim değişikliğine karşı "gerçek önlemlerin hayata geçirilmesi" çağrısında bulundu.

Öğrenciler, siyasetçilerin iklim politikalarını eleştiren pankartlar taşıdı.

Paris'teki eyleme emniyet müdürlüğüne göre 29 bin, organizatörlere göre ise 40 bin kişi katıldı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde de öğrenciler aynı gerekçelerle sokaklara çıktı.

Kaynak: AA