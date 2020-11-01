Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı

01.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 01.11.2020 01:24
Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakının gözaltına alındığı belirtildi.

29 yaşındaki bu kişinin Tunuslu olduğu aktarıldı.

Saldırıya ilişkin daha önce üç kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı
Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da, 135 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı 'acil saldırı' seviyesine çıkarıldı
Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Osman Durmuş Mesut Yılmaz Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Eddie Newton Cüneyt Çakır Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 01:24:50. #1.14#
title