Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili dördüncü kişi gözaltına alındı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakının gözaltına alındığı belirtildi.

29 yaşındaki bu kişinin Tunuslu olduğu aktarıldı.

Saldırıya ilişkin daha önce üç kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan