Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi

İTALYA'DA GÜNLÜK ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR

Öte yandan, İtalya'da ise günlük ölüm rakamları düşmeye devam ediyor. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. Ülkede dün salgın nedeniyle 681 kişi hayatını kaybetmişti.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 621 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 621 kişi artarak 4 bin 934 oldu. İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 4 bin 313'ten 4 bin 934'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Son 24 saatte 12 bin 524 test yapılırken, toplam test sayısı da 195 bin 524'e yükseldi.

İSPANYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNDEKİ ARTIŞ ORANI AZALIYOR

İspanya'da ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümlerdeki artış oranı azalıyor. Ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu.

Kaynak: AA