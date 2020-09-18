Fransa'da bir kişi 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
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Fransa'da bir kişi 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Fransa'da bir kişi, başkent Paris'te bulunan 210 metre uzunluğundaki gökdelene ekipmansız tırmandı.

Fransa'da bir kişi 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
18.09.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:46

Fransa'da bir kişi, başkent Paris'te bulunan 210 metre uzunluğundaki gökdelene ekipmansız tırmandı.

Fransa'da bir kişi başkent Paris'te bulunan 210 metre uzunluğundaki 58 katlı Tour Montparnasse adlı gökdelene tırmandı. Fransız medyası, kişinin koruyucu ekipman ya da bir ip kullanmadan tırmanış yaptığını duyurdu. Polis ve sağlık ekiplerinin gökdelen çevresinde güvenlik önlemlerini aldığı ifade edildi. İsmi açıklanmayan kişinin binanın tepesine ulaştığı ifade edildi. 

Kaynak: DHA

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