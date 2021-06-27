Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı
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Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı
Haberler.com - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında korkunç bir kaza yaşandı. Bir seyirci açtığı pankartı canlı yayın aracına göstermek isterken bir bisikletçinin ona çarpmasıyla zincirleme kaza oluştu. Ağır yaralanan sporcuların olduğu kazada ortalık kana bulandı.

Brest ile Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabını yol kenarından takip eden bir seyirci, açtığı pankartı canlı yayın aracına göstermek istedi. Bu sırada oradan geçen pelotonda (bisikletçilerin toplu şekilde seyrettiği ana grup) bulunan Alman bisikletçi Tony Martin, seyircinin tuttuğu pankarta çarptı ve yere düştü.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

MARTİN'İN DÜŞMESİYLE OLANLAR OLDU

Bisiklet yarışlarında sıklıkla görülen, önde bir bisikletçinin düşmesinin ardından arkadan gelen bisikletçilerin de kazaya karışması durumu, burada da yaşandı. Tony Martin düşmesiyle arkasından gelen onlarca sporcu kazaya karıştı ve kendini yerde buldu. Yolun kenarındaki çim alana kadar düşen bisikletçilerden ağır yaralananlar oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

30'DAN FAZLA BİSİKLET KAZAYA KARIŞTI

Fransa Bisiklet Turu'nun henüz ilk etabında yaşanan bu dev kazaya 30'dan fazla bisikletçinin karıştığı, bazı sporcuların yaralandığı ve bisikletlerin de hasar aldığı görüldü.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

YARALANAN SPORCU SUTTERLİN ÇEKİLDİ

Kazada yaralanan ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan DSM sporcusu Jasha Sütterlin'in tura devam edemeyecek şekilde yaralandığı ve Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildiği açıklandı.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

PANKARTLA AİLESİNE SELAM GÖNDERDİ

Dünyanın en prestijli bisiklet turunun ilk etabında elindeki pankartla televizyona çıkma isteği taşıyan kadının pankartında "Allez Opi-Omi" mesajı yazıyordu. Mesajın anlamı ise "Haydi dede, büyükanne".

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

FRANSA BİSİKLET TURU, DAVRANIŞI KINADI

Kaza sonrası Fransa Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yarışçıların güvenliğine özen gösterin! Televizyona çıkmak ya da fotoğraf çektirmek için her şeyi riske atmayın" ifadeleri yer aldı.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

ÇOCUĞUNU SON ANDA KURTARDI

Kazanın olduğu sırada yolun kenarında belirli bir mesafeden çocuğuyla birlikte yarışı takip eden bir kadın, zincirleme kaza sonucunda bisikletlerin oldukları bölgeye kadar savrulmasında yaptığı hareketle gündem oldu. Elinde telefonuyla yarışı çeken kadın, kaza sonrası yarışçıların ve bisikletlerin önündeki çocuğuna doğru geldiğini fark edip çocuğunu tek eliyle tehlikeden kurtardı.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı
Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı
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Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı - Haberler Spor
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