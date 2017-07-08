Fotokamp Etkinliklerle Devam Ediyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen 3.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği Kayaarası Kanyonunda çeşitli etkinlikler ile devam ediyor.



Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Arapgir Kaymakamlığı tarafından desteklenen 3.Uluslararası Malatya Fotokamp'a 5 ülke ve Türkiye'nin yaklaşık 50 ilinden 3 bin kişinin katıldı.



Fotokampın ikinci gününde akşam yemeğinde Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kazanların başına geçerek konuklarına yemek dağıttı. Yemek sonrası Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Yurtseven'in konserinde ise konuklar kamp ateşinin etrafında halay çekerek gönüllerinde eğlendiler.



Fotokamp kapsamında farklı etkinlikler de yapılıyor. Fotoğraf gösterileri, fotoğraf teknik gezileri, çeşitli fotoğraf etkinlikleri, kanyon yürüyüşleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Sanatsal faaliyetler kapsamında çocuk sanat atölyesi çocuklar için güzel çalışmalara imza attı. Çocuklar, maske boyama, taş boyama, kum boyama, pastel boyama gibi etkinlikler yaparak Fotokamp'ın tadını çıkardılar. - MALATYA