Foseptik Çukuru Bebeği Annesiz Bıraktı

Adana'da fosseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isteyen genç kadın, metan gazından zehirlenip hayatını kaybetti. Buzağı ise telef oldu. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde gece meydana geldi. Bir günlük buzağı gece saat 03.00'te toprak çökmesi sonucu foseptik çukuruna düştü. Buzağının inleme seslerini duyan 1 kız çocuğu annesi Gülizar Kartal (20), kayınvalidesi Rahime Kartal'ın (45) uyarılarına rağmen oluşan delikten içeri girerek buzağıyı kurtarmak istedi. Genç kadın, yaklaşık 2,5 metrelik derinliğe düşen buzağıyı kurtarmak için uğraşırken çukur içinde oluşan metan gazından etkilenerek zehirlendi. Gelininden ses alamayan Rahime Kartal, genç kadını kurtarmak için çukura girince gazdan etkilendi. Kartal, çığlık atarak komşularından yardım istedi. Seslere uyanan vatandaşlar, çukur içindeki gelin ve kaynanayı çıkardı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Gülizar Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Rahime Kartal'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kartal'ın hayati tehlikesi olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç kadının cenazesi ise otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Foseptik çukuru nedeniyle 8 aylık Kübra bebek annesiz kalırken, ineğin de bir gün önce yavruladığı buzağı telef oldu. Vatandaşlar çukurun üzerini tahta ile kapatarak kendilerince önlem aldı.



"ÖLÜMLER DEVAM EDECEK"



Kartal ailesinin komşusu Sabri Marangoz, gece sesleri duyunca bahçeye gittiklerini, gelini ve kayınvalidesini çıkardıklarını ancak gelinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Kayınvalide de ölüm kalım savaşı veriyor. Buzağı da telef oldu. Bu çağda hala kanalizasyon yok bizim mahallelerde. Burası Adana'ya sadece 15 kilometre uzaklıkta. Ancak hala foseptik çukuruyla idare ediyoruz. Bu ölümler alt yapı gelmediği sürece devam edecek. Hepimizin bahçesinde foseptik çukuru var. Ölmeye devam edeceğiz" dedi.



4 AY ÖNCE FOSEPTİK ÇUKURU 4 CAN ALMIŞTI



Yaklaşık 4 ay önce Adana'nın Aladağ ilçesinde de evin bahçesinde, oturduğu foseptik çukurunun üstüne kapatılan tahtanın kırılması sonucu çukura düşen kadın ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi yaşamını yitirmiş, ölen 4 kişinin metan gazından zehirlendikleri belirlenmişti.



(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)