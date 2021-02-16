Ford Trucks'ın kamyonu F-MAX, 2020'de segmentinde en çok tercih edilen çekici oldu
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Ford Trucks'ın kamyonu F-MAX, 2020'de segmentinde en çok tercih edilen çekici oldu

16.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:00
Ford Trucks'ın kamyonu F-MAX, 2020'de segmentinde en çok tercih edilen çekici oldu

Ford Trucks F-MAX, Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre bulunduğu segmentte en fazla tercih edilen çekici modeli oldu.

Ford Trucks F-MAX, Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre bulunduğu segmentte en fazla tercih edilen çekici modeli oldu.

Şirket açıklamasına göre, Ford Trucks, F-MAX'in başarısı ve müşterilerden gelen yoğun taleple çekici tarafında yükselişe imza attı.

Çekici segmentindeki pazar payını 2017'den bu yana yaklaşık 3 katına çıkarmayı başaran marka, 2020 yılı sonunda çekici segmentindeki pazar payını yüzde 25,5'e yükseltti. Türkiye ile birlikte tüm uluslararası bölgelerde pazar payını artırdı.

2020 yılında Türkiye ağır ticari pazarında yüzde 31,7 paya ulaşan Ford Trucks'ın bu başarısında büyük rol oynayan F-MAX, 2020'de kendi segmentinde Türkiye'nin çok tercih edilen çekici modeli unvanına sahip oldu.

F-MAX'i, 2021'de de müşterilere ulaştırmak için yeni bir kampanyayı daha devreye alan Ford Trucks, bu doğrultuda F-MAX'i 500 bin TL kredi, 36 ay vadeli, yüzde 0,89 faiz oranı ile Ford Trucks yetkili satıcılarında müşterilerine sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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