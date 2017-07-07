Foça'da Balık Avı Yarışması Başlıyor

İzmir'in Foça ilçesinde, At-Çek Olta ile Balık Avı Yarışmasının 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.



Foça Belediyesi öncülüğünde organize edilen ve Yeni Foça At-Çek Olta ile Balık Avı Yarışması, bu yıl renkli görüntülere sahne olacak. Bu yıl 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirileceği dile getirilen yarışmanın, amatör balıkçılığın tanıtılması kapsamında yakala-bırak alışkanlığının kazandırılması ve at-çek (spin) balıkçılığının sevdirilmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.



Yarışmaya katılmak isteyenlerin 0 232 262 32 62 numaralı telefonlardan bilgi alabileceği, Yeni Foça Belediye Binası önündeki yarışmaya tüm vatandaşların davet edildiği dile getirildi. - İZMİR