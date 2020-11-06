flaş
06.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:34
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tanju Özkaya