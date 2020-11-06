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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

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06.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:34
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tanju Özkaya

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