FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın basın lansmanı gerçekleşti

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın basın lansmanı İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da 15-19 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımıyla basın lansmanı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen lansmanda bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun dünden bugüne nerelere geldiğinizi, neler yaptığını hep birlikte izliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Bugün Türkiye bir ilki daha gerçekleştiriyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası 31 yıldır yapılan bir şampiyona ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Türkiye'nin en iyi organizasyonları yapan ülke olduğunu ispatlama şansı verildi. Bunu en iyi şekilde temsil edeceğimizin basın lansmanı bugün. Bugün Türk voleybolu son olimpiyatlarında takım sporunda ülkemizi tek temsil eden federasyon. 2019 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığımızda CEV ve FIVB'nin takdirini almış ve bugüne kadar uzun yıllar voleybolun içinde olan bize yazılı ve sözlü ifadeler var. Ülkem adına gurur verici bir şey. Biz federasyonuz. Evet federasyon kulüplerimiz ve paydaşlarımız için var. Hep beraber bu işi beraber yapıp markamızı üst seviyelere getirip inanılmaz başarıları birlikte hayata geçirmek için bir yola çıktık. Kısa sürede olmadı bu. Uzun sürede yaşanan bir organizasyon çalışmasıydı. Bütün paydaşların içinde yer alabileceği bir organizasyon. Biz sadece milli takım için çaba sarf etmiyoruz. Milli takımların oluşmasında en büyük pay sahibi kulüplerimiz. Biz paylaşmadan, samimi olmadan ve kulüplerimizle beraber olmadan ne altyapı geliştirebiliriz, ne uluslararası milli takımlarda başarı elde edebiliriz. Bu bizim politikamızın vazgeçilmezidir. Böyle bir sürecin yaşandığı ilk günde kulüp başkanlarımla birlikte istişare ettim. Bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama siz bizle beraber olursanız biz kulüplerimiz içinde bu organizasyonu bu ülke hak ediyor dedik. 1 takımla katılacağımız Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğinde 2 takımla temsil etmek istedik. Dünyanın en iyi 6 takımıyla Ankara Spor Salonu'nda bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Her iki kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte çözemeyip başaramayacağımız bir şey yok diyorum. El ele, omuz omuza ülkemizi son günlerde yaşanan voleybol sevgisinin kulüpler bazında önemli noktalara gelmesi için çaba sarf ediyoruz. İnşallah 15-19 Aralık tarihleri arasında bu organizasyonda kulüplerimizin iki takım ayrı ayrı grupta mücadele ediyor. İnşallah iki takımda finalde bir ilki yaşatır" dedi.

Abdi Serdar Üstünsalih: "İnşallah kupa Melis ve Eda'nın ellerinde yükselir"

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise, kulüpler düzeyindeki bir turnuvanın Türkiye'de düzenleniyor olmasının heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, "Kıymetli rakibimiz Fenerbahçe'nin bu kupada olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Hatta başkanımın da ifade ettiği gibi karşılaşmaktan da mutluluk duyarız. İki Türk takımının Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi vermesi, kadın voleybolunun geldiği noktayı gösteriyor. Başta federasyonumuz olmak üzere bu turnuvanın, kadın voleybolunun yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka mutluluk kaynağımız Ankara'da düzenleniyor olması. Ankara voleybola aşık bir şehir. Yıllardır Ankara her kategoride takımlarımıza ev sahipliği yapmıştır. İnanıyorum ki bu seferde en büyük gücümüz başkent seyircisi olacaktır. Vakıfbank olarak 1986 yılından bu yana Türk kadının dünya çapında ses getiren başarılarını destekliyor ve emek veriyoruz. Türk kadın voleyboluna kesintisiz destek veriyoruz. Bunun elbette bir başarı öyküsü var. Toplam 9 uluslararası şampiyonluk kazandık. Bugün Türkiye'de 9 uluslararası kupa alan tek takım Vakıfbank Spor Kulübü. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı bir kez daha kazanarak Türk kadının dünyadaki gücünü göstermek istiyoruz. Bu yolda da tüm ekibimize güvenimiz tam. Şampiyonluk dışında düşüncemiz var. İnşallah finale kadar omuz omuza yürürüz. Bir hayalim var inşallah kupa Türkiye'de kalır. Melis ve Eda'nın ellerinde yükselir diye umut ediyorum. Türk kadın voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu göstermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Turnuva'ya ilgi çok büyük"

Gerçekleştirilen basın lansmanında bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyleyerek, "Bu bağlamda Çarşamba gecesi başlayacak turnuvanın arefesinde sizlerle beraberiz. Bu turnuvada dünyanın en iyi 6 takımı mücadele edecek ve bizde bu altının içinde iki Türk takımından biri olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Federasyonumuzda böyle bir turnuvayı markamıza katkı sağlayacağından dolayı hem kulübüm hem Türk voleybolu adına teşekkür ediyorum. Daha önce bu turnuvaya iki kere katıldık ve birinde şampiyon olduk. Tekrar katılıyor olmaktan dolayı çok çok heyecanlıyız. Türk voleybol seyircisi ne kadar heyecan içerisinde bu turnuvayı beklediklerini, biletlerin tükendiğinden görebilirsiniz. Turnuvaya ilgi çok büyük. İnşallah kupa ülkemizde kalır" şeklinde konuştu.

"Kızlarımız aylarca evlerine gitmeden bizi gururlandırdılar"

Türkiye kadın voleybolunun nerelere geldiğini gördüklerini söyleyen Koç, "Vakıfbank'ı kutluyorum, 9 uluslararası kupa almak. Onlarında başarılarının devamını diliyorum. Bunlar bir günde gerçekleşmiyor. Çok uzun yıllar doğru bir planlama, vizyon istikrar sabır hepsini içinde barındırıyor. Bugünlere gelmemiz tesadüf neticesinde değildir. Tüm branşlar arasında genel resme baktığımızda Kadın A Milli Takımı'mız tüm sporlar arasında en istikrarlı performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli olarak son 3 olimpiyata katıldık ve bunu yaparak çıtayı ne kadar yukarı taşıdığımızı görebiliyoruz. Milletler ligi Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti kızlarımız. İnanılmaz yoğun bir takvim. Aylarca evlerine gitmeden bizi temsil edip gururlandırdılar. Ne kadar büyük voleybol ülkesi olduğumu başarılarla gösterdiler. 5 ay içinde nefes almadan aralıksız turnuvalara katıldılar. Halkımızın göğsünü kabartan Türk kadınını başarısını tüm dünyaya kanıtlayan ve dünyanın en iyi liglerinden birini sahip olmamızı sağlayan federasyon başkanımıza teşekkür ederim. Dünya sıralamasında 12. sıradan 8 basamak yükselerek 4. sıraya geldik. Amerika, Brezilya ve Çin'in ardından dünya kadın voleybolunda en iyi 4. ülke olduk. Spor branşlarında federasyonların icraatları faaliyetleri, vizyonu bir spor branşının başarıya ulaşması için uluslararası istikrar sağlaması için olmazsa olmazdır. Her konuşmamda voleybol federasyonunu diğer federasyonlara örnek gösteririm. Federasyonlar kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak, branşa yatırımları arttırmak, marka değerini yükseltmek. Uluslararası başarıları istikrarlı bir şekilde sağlamak tesisleşmek ve bununla beraberde gelecek nesilleri üretmek. Bu federasyonumuz sessiz sedasız gösterişsiz iyi bir vizyonu çok iyi bir şekilde uygulayarak istikrarlı sabırlı bir şekilde sonuçlara ulaşmıştır. Bence federasyonumuzun başarısı Türkiye'deki tüm federasyonlara örnek olmalıdır" diye konuştu.

"Kupa Türkiye'de kalsın"

Fenerbahçe olarak bu sezon gençleşme adına önemli transferler yaptıklarını ifade eden Koç, "Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları harmanlayıp çok kuvvetli ekip oluşturduk. Ligde de ilk yarıyı lider tamamladık. Çarşamba ligi başlayacak turnuvada da hedefimiz gruptan çıkmak ve 19 Aralık'ta son maçı oynamak. İnşallah omuz omuza, el ele iki Türk takımı bu finalde yer alır. Ama en önemlisi kupanın Türkiye'de kalması. İnşallah bu hedefe katkı sağlayabiliriz. Fenerbahçe olarak 2010'da Katar'da altın madalyayı ülkemize getirdik. 2012 yılında tekrar turnuvaya katıldık ve üçüncü olduk. Bu turnuva 1991'den beri düzenleniyor ve bu turnuvada 6 şampiyonluk, 2 ikincilik 4 üçüncülük alarak nerelere geldiğimizin göstergesi olarak başardık. İnşallah turnuva boyuna federasyonumuzu gururlandırırız. Bu turnuvadaki taraftarları heyecanlandırarak galibiyetler hediye ederek mutlu ederiz. Kalitemizi ve Türk voleybolunun geldiği noktayı herkese gösteririz. Ülkemizde bu gibi prestijli turnuvanın gelecekte daha sık şekilde düzenlenmesinde kapıyı açacağını temenni ediyoruz. Turnuvanın ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, kupa da Türkiye'de kalsın" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet