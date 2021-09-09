Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi
Batı Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
Batı Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 30'a yakın gemi kentin doğal limanına sığındı.
Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.
Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu