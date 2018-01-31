First Lady Melania, Trump'ın Konuşma Yapacağı Yere Ayrı Araçla Gitti

First Lady Melania Trump, kocası ABD Başkanı Donald Trump'ın evliliği sırasında bir yetişkin film yıldızı ile birlikte olduğuna yönelik iddialarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasına katıldı. Melania Trump'ın kocasının konuşma yapacağı yere ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekti.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZIYLA İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı Stephenie Clifford ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Trump, 2006 yılında Melania Trump ile evliydi. Bu söylentilerin ardından Melania Trump bir süre kameraların önünden uzak kalmayı tercih etti. First Lady'nin Trump'ın Davos'a seyahatine eşlik etmediği görülmüştü.

AYRI ARAÇLA GİTTİ

Melania Trump, Donald Trump'ın dün yaptığı "State of the Union" konuşması için Capitol Hill'e ayrı bir araçla gitti.

The Guardian gazetesi, Barack Obama ve George Bush'un yaptıkları "State of the Union" konuşmaları için geçmişte her seferinde eşleriyle aynı araçta gittikleri detayına yer verdi.

Melania Trump'ın bu tavrı, iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlanıyor.