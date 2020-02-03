"Fırça sapı" ile başladığı halterdeki başarılarıyla olimpiyatları hedefliyor

03.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:22

Çocukluğunda babasının "yaramazlıklarından bıktığı" için kursa gönderdiği halter salonunda ahşap fırça sapı ile çalışmalara başlayıp Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında ter döken Bahadır Erdal, başarılarıyla adından söz ettiriyor.



Bilecik'te Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulunda okurken, babası gazeteci Mehmet Erdal tarafından "enerjisini atabilmesi" için haltere başlatılan 17 yaşındaki Bahadır Erdal'a, kemik yapısı henüz oluşmadığı için fırça sapıyla antrenman yaptırıldı.



Halter tekniklerini antrenörü Caner Özteke'den öğrenen ve 2015'te katıldığı Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Erdal, yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarıları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edildi.

ASKİ Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Erdal, kendisine hedef seçtiği 2024 Yaz Olimpiyatları için antrenmanlarına devam ediyor.

Bilecik'te yaşayan ailesini ziyaret eden Bahadır Erdal, AA muhabirine, spora küçük yaşlarda başlamanın büyük avantaj sağladığını söyledi.

Halterle tanışmasını aktaran Erdal, "Babam çok yaramaz bir çocuk olduğumu düşünerek hem enerjimi atayım hem de daha rahat olayım diye beni spora gönderdi. Hocam bana halter tekniğini süpürge sopasıyla öğretti. Yaşım küçük olduğu için ağırlık kaldırmanın doğru olmadığını söyledi, böyle başladım. 3-4 ay sonra gittiğim ilk turnuvada Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

Erdal, birçok müsabakaya katıldığını ve 27 madalya kazandığını anlattı.

Hedeflerine değinen Erdal, "Şu anki hedefim 2024 Yaz Olimpiyatları. Önümde Yıldızlar Avrupa ve Yıldızlar Dünya Şampiyonaları var, oralara da hazırlanıyorum. Kendimi şampiyonluğa kilitledim, nasip olursa ülkemizi temsil edip orada İstiklal Marşı'nı okutacağım." diye konuştu.

"Başta, 'Bahadır şampiyon olacak' diyen hocasına inanmadık"

Merkeze bağlı Kurtköy köyünde yaşayan baba Mehmet Erdal da oğlunun haltere başlamasının, ailesinin hayatının dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Oğlunun, Caner Özteke sayesinde halteri sevdiğini dile getiren Erdal, şunları kaydetti:

"Başta, 'Bahadır şampiyon olacak' diyen hocasına inanmadık. 'Bilecik'ten bir Avrupa ya da Dünya şampiyonu mu çıkar' düşüncesiyle hocamıza, 'Çocuğu şartlandırma, kendinizi heveslendirmeyin, siz kim, Avrupa ya da Dünya şampiyonu olmak kim' demiştim. Çocuğumuzun sadece salona gelip gitmesini ve enerjisini atmasını istemiştim. Daha sonra 2015 yılında elde edilen Türkiye şampiyonluğu ile Caner hocanın gördüğünü o zaman görmeye başladık."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke de Bahadır Erdal ile yollarının, yetenek taramalarında kesiştiğini belirtti.

Genç sporcunun yetenekli olduğu halter branşında gelişimi için katkıda bulunmaya çalıştığını söyleyen Özteke, "Bahadır buraya ilk geldiğinde 6'ncı sınıfa gidiyordu. Fazla kilo kaldıramayacağından süpürge sopasıyla başlattık. Tüm hareketlerimizi süpürge sopasıyla öğrettik, o sopayla 3 ay çalıştık. Daha sonra güçlendikçe 3, 5, 6 kilogram ağırlıklarla çalışmalara devam ettik. 2024 Olimpiyatları bizim ana hedefimiz. İnşallah orada Bilecik'ten Bahadır, Türkiye'yi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA