Fırat Nehri'nde genç kızın cesedi bulundu
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Fırat Nehri'nde genç kızın cesedi bulundu

Fırat Nehri'nde genç kızın cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gerger ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde genç kıza ait ceset bulundu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde genç kıza ait ceset bulundu.

Fırat Nehri'ndeki hareketsiz kişiyi görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sudaki cesedin çıkarılması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli su altı dalgıç polislerinden yardım istedi.

Nehirden çıkarılan ve genç kıza ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kimlik bulunamadı.

Otopsi için Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Emine K'ye (19) ait olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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