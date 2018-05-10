Fırat Aydınus, Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak Olan VAR Sisteminde Görev Alacak
Spor Toto 1. Ligde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan yarı final mücadelesinde Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem olarak görev yaparak tarihe geçecek.
Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final ilk müsabakalarında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.
TFF RESMEN AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de görev alacak Video Yardımcı Hakem ve Video Yardımcı Hakem Asistanları şöyle:
19.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Ümraniyespor: Fırat Aydınus (VAR), Mustafa Öğretmenoğlu (AVAR)
21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Cüneyt Çakır (VAR), Barış Şimşek (AVAR)
YORUMLAR (5)
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onu bile yanlış verirler burası türkiyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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heh tam adamı eyyemacı fırat gs uşağı fırat bari dürüst birini koyunCevap Yaz Yayından Kaldır
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O şeref Cüneyt Çakır a verilmeliydi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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valbuenada yardımcısı olsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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EyyamcıCevap Yaz Yayından Kaldır