Fırat Aydınus, Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak Olan VAR Sisteminde Görev Alacak

Spor Toto 1. Ligde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan yarı final mücadelesinde Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem olarak görev yaparak tarihe geçecek.

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final ilk müsabakalarında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.

TFF RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de görev alacak Video Yardımcı Hakem ve Video Yardımcı Hakem Asistanları şöyle:

19.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Ümraniyespor: Fırat Aydınus (VAR), Mustafa Öğretmenoğlu (AVAR)

21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Cüneyt Çakır (VAR), Barış Şimşek (AVAR)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.