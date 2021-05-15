Fırat Aydınus, hakemliğe veda ediyor
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Fırat Aydınus, hakemliğe veda ediyor

Fırat Aydınus, hakemliğe veda ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakem Fırat Aydınus, TFF tarafından belirlenen yaş sınırını önümüzdeki sezon aşması sebebiyle Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte hakemlik kariyerinde son maçına çıktı.

Hakem Fırat Aydınus, TFF tarafından belirlenen yaş sınırını önümüzdeki sezon aşması sebebiyle Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte hakemlik kariyerinde son maçına çıktı.

Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden Fırat Aydınus, Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla beraber hakemlik kariyerinin son maçına çıkmış oldu. Aydınus, önümüzdeki sezonda TFF tarafından belirlenen 47 yaş sınırını aşacağı için emekliye ayrılmış olacak.

438 maç, 7 final yönetti

Süper Lig'de 2003-2004 sezonunda itibaren düdük çalmaya başlayan Fırat Aydınus, bugüne kadar 346 maç maç yönetti. Tecrübeli hakem, 2006-2014 yılları arasında FIFA Kokartı ile UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı. Aydınus, bugüne kadar yönettiği toplam 438 maçta bin 876 kez sarı kart, 161 kez ise kırmızı kart gösterirken 125 kez ise penaltı kararı verdi. Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçıyla birlikte kariyerindeki 439. maçı yönetmiş oldu.

Aydınus, kariyeri boyunca TFF 1. Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Türkiye Süper Kupası'nda 1 ve 3. Lig Play-Off Finali'nde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti. - İZMİR

Fırat Aydınus, hakemliğe veda ediyor
Fırat Aydınus, hakemliğe veda ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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