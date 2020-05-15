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Fındığı tehdit eden zararlılara karşı "tuzaklı" önlem - ORDU

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındığı tehdit eden zararlının önüne geçmek amacıyla bahçelere feromon tuzakları asılıyor.

Fındığı tehdit eden zararlılara karşı 'tuzaklı' önlem - ORDU
15.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:36

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındığı tehdit eden zararlının önüne geçmek amacıyla bahçelere feromon tuzakları asılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke için önemli bir ihracat ürünü olan fındıkla ülkeye yıllık ortalama 2-3 milyar dolar döviz girdiğini anımsattı. Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 400 bin ailenin geçimini fındıktan sağladığını belirten Yılmaz, böylesine önemli bir üründen yeterince verim alınabilmesi için zararlılara karşı da mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yılmaz, fındığın dalkıran, fındık kurdu ve kahverengi kokarca gibi zararlıları olduğunu ifade ederek bu zararlılarla mücadele edilmediği takdirde hem verimde hem de kalitede ciddi kayıplar yaşanabildiğini söyledi. Son zamanlarda görülmeye başlanan kahverengi kokarca zararlısının ülkeye 2016'da Gürcistan'dan girdiğini düşündüklerini aktaran Yılmaz, bu böceğin varlığının Türkiye'de ilk olarak Artvin'de görüldüğünü, kısa sürede çevre illere yayılmaya başladığını aktardı. Yılmaz, bu zararlının kışı depo gibi kapalı alanlarda geçirdiğini, havaların ısınmayla da dışarı çıkıp beslenmeye başladığını belirtti.

"Fındığın pazar değeri de olumsuz etkilenmektedir"

Bu zararlı böceğin mücadele edilmediği takdirde fındığa çok ciddi zarar verdiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Böcek fındık bahçelerinde çotanakların çürümesine ve kurumasına neden olmaktadır. Ayrıca boş meyve, şekilsiz meyve ve lekeli iç fındık oluşumuna neden olabilmektedir. Salgıladığı kötü koku nedeniyle fındığın aromasının bozulmasına sebebiyet vermektedir. Bunların sonucunda da fındıkta önemli verim ve kalite kaybı olmaktadır. Bu zararlıya maruz kalan fındığın pazar değeri de olumsuz etkilenmektedir."

Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına karşı çeşitli yöntemlerle mücadele verebildiğini ifade ederek zararlının erginleri ev, depo ve iş yeri gibi yerlerden toplanarak imha edilmek suretiyle mekanik mücadele gerçekleştirildiğini, kimyasal mücadelenin ise Bakanlığın tavsiye ettiği ilaçlar kullanılarak yapıldığını anlattı.

54 ilçede tuzaklar kuruldu

Yılmaz, zararlının varlığı ve yayılımının tespiti için 2018 yılından bu yana fındık bahçelerine feromon tuzakları kurulmaya başlandığını dile getirerek bu kapsamda bölgede toplam 54 ilçede 162 lokasyonda feromon tuzaklar asılarak zararlının bölgede tespit edilmesine çalışıldığını belirtti.

Ordu'da ise 9 ilçede toplam 27 lokasyonda tuzaklar asılmak suretiyle zararlının yayılımının belirlenmeye çalışıldığını söyleyen Yılmaz, "Bu tuzaklar sayesinde bu böceklerin ne zaman çıkış yaptığı ve popülasyon yoğunluğu tespit edilmektedir. Bu tespitlerin ardından kimyasal mücadele gerçekleştirilecektir." dedi.

Yılmaz, üreticilere çağrıda bulunarak "Üreticilerimizin bu zararlıyı gördüklerinde alıp bize getirmelerini istiyoruz. Eğer biz bunun kahverengi kokarca olduğunu tespit edersek o bölgede yoğun ilaçlama ve diğer mücadele çalışmalarını yapacağız." diye konuştu.

Bu zararlının fındık bölgesine yayılımını engellemek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu konu başta üreticilerimiz olmak üzere sektörde yer alan herkesin üzerinde durması gereken ciddi bir konudur. Eğer bunun üzerinde durulmaz ve önlem alınmazsa bu zararlı fındıkta çok ciddi verim ve kalite kayıplarına neden olabilir. O yüzden tarım teşkilatı olarak bu zararlıyla mücadelemiz etkin şekilde sürdürülmektedir."

Fındığı tehdit eden zararlılara karşı 'tuzaklı' önlem - ORDU

Kaynak: AA

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