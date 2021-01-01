Filyasyon ekipleri yeni yıla görev başında girdi
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Filyasyon ekipleri yeni yıla görev başında girdi

01.01.2021 00:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:44

İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021'i görev başında karşıladı.

İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri, 2021'i görev başında karşıladı.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde görev yapan filyasyon ekiplerinin 2020 yılındaki tüm özel günler gibi yeni yılda da görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kızılelma, şunları kaydetti:

"Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Pandemide başarılı olmak için başından bu yana tüm sağlık çalışanları özverili davrandı. Temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu söylüyoruz. Özellikle de kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Vatandaşımız bu kurallara önem verirse salgınla daha güçlü mücadele ediyoruz. Bizim için yılbaşı kutlamasından daha önemli olan, salgının bitiş kutlaması. İnşallah o günleri görünce vatandaşımızla gerçek kutlamayı yaparız."

"Yeni yılda dileğim..."

Filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Yusuf Balyan da mart ayından bu yana ekipte görev aldığını belirterek, "Tüm sağlık çalışanları gibi ben de yoruldum ama vatandaşların iyileşmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaya devam ediyorum. Vaka sayıları azaldı. Tüm dileğim ve isteğim böyle devam etmesi." diye konuştu.

Filyasyon ekibinde görevli doktorlardan Merve Tor da uzun süredir ailesiyle görüşemediğini ancak salgınla mücadelede yer aldığı için gururlu olduğunu söyledi.

Vaka sayısındaki azalışın en çok sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini belirten Tor, salgınla mücadelede kurallara uymanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Filyasyon ekipleri yeni yıla görev başında girdi
Filyasyon ekipleri yeni yıla görev başında girdi
Filyasyon ekipleri yeni yıla görev başında girdi
Filyasyon ekipleri yeni yıla görev başında girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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