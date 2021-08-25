Filistin'den İsrail Başbakanı Bennett'in açıklamalarına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'den İsrail Başbakanı Bennett'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Filistin'den İsrail Başbakanı Bennett'in açıklamalarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeden önce hükümeti süresince bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeden önce hükümeti süresince bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in bu açıklamalarının "Filistin halkına yönelik saldırganlıkta ısrarcı" olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bennet'in açıklamaları barış düşmanlığıdır. Ayrıca Filistin-İsrail ilişkileri ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili herhangi bir Amerikan baskısını, eleştirisini veya tavsiyesini yumuşatma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Bennett'in açıklamalarının ayrıca Filistin-İsrail sorununun çözümüne dair ilan edilen ABD tavrıyla alay etme anlamı taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamalarla, Filistin ile İsrail tarafları arasında gerçek müzakereleri başlatmak için olumlu bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Arap, Amerikan ve uluslararası çabalar kasıtlı bir şekilde sabote edilmektedir.

Ayrıca, Bennett'in bölgedeki ABD ve uluslararası dış politika önceliklerini etkilemek için kartları karıştırmaya çalıştığı ve diğer bölgesel faktörlere dikkati artırarak Filistin davasını önemsizleştirmeye çalıştığı açıktır."

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam ABD'ye giden İsrail Başbakanı Bennett, ABD'nin New York Times gazetesine verdiği röportajda, hükümette olduğu sürece Filistinlilerle bir barış anlaşması imzalamasının mümkün olmadığını ve Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Bennett, ayrıca Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olduğunu ve başka bir halkın olmadığını savunarak, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin "doğal büyüme" sürecine destek vermeye devam edeceğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Biden: '(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız'
Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Mesut Akusta Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Ebrar Karakurt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filistin'den İsrail Başbakanı Bennett'in açıklamalarına tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:57:07. #1.16#

title