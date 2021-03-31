Filistin Başbakanı, seçimlerin Kudüs'te de yürütülmesi için Avrupa'yı İsrail'e baskı yapmaya çağırdı
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Filistin Başbakanı, seçimlerin Kudüs'te de yürütülmesi için Avrupa'yı İsrail'e baskı yapmaya çağırdı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Filistin Başbakanı, seçimlerin Kudüs'te de yürütülmesi için Avrupa'yı İsrail'e baskı yapmaya çağırdı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'deki milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin vermesi için Avrupa'ya İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'deki milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de gerçekleştirilmesine izin vermesi için Avrupa'ya İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede Iştiyye, Doğu Kudüs'ün Filistin'deki seçimlere mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Iştiyye, seçimlerin ayrılıkları sonlandırma ve demokrasiyi yenilemenin kapısı olduğunu ifade ederek, Avrupa'dan Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Filistin'de 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını istiyor. Tel Aviv yönetiminin Filistin seçimlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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