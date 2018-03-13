Fikirtepe'de Evini Kentsel Dönüşüme Veren Milyoner Oldu

Hak sahiplerinin en yüksek pay aldığı bölgelerden biri Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe bölgesi. Kentsel dönüşümün 5 yıl önce başladığı bölgede güvenilir firma ile anlaşan vatandaş dönüşümden karlı çıktı. Bu bölgede 100 metrekare arsa payı olan biri yeni proje bitiminde 2 milyon liralık mülke kavuşacak. Ataşehir'e komşu Yenisahra'da ise aynı büyüklükte arsa sahibi olan kişi 1-1.5 milyon liralık mülke, Bomonti'de 1 milyon liralık mülke, Piyalepaşa'da ise 1.6 milyon liralık mülke sahip olacak.

100 M2'YE 2 DAİRE

Son aylarda lüks konut projelerine ev sahipliği yapan Bomonti'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bölgede anlaşma sağlanan gecekondularda yıkım işlerim yapılırken, yıkım işlemlerinin yanı başındaki bazı evlerde de yaşam sürüyor. Kat karşılığı anlaşma imzalandıktan sonra evlerini boşaltan kişilere aylık 1000 TL kira yardımı yapılırken,100 metrekare arası olan vatandaşa bu bölgede en az 2 daire düşüyor. Yeni yapılan 2 daire bedeli ise en az 1 milyon lira.

DÖNÜŞTÜREN 1,5 MİLYONU CEBİNE KOYACAK

İstanbul Yenisahra'daki dönüşüm sürecinde ise inşaat çalışmaları henüz başlamadı. Bölgede müteahhitler ve hak sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarını hazırlamasını bekliyor. İstanbul Finans Merkezi'ne yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile öne çıkan bölgede yaklaşık 20 firmanın adı geçiyor. Yenisahra'da kentsel dönüşüm çalışmaları yapan şirket yetkilisi hak sahipleri ile inşaat şirketleri arasında yüzde 50-50'lik bir anlaşma olduğu belirtti. Hak sahiplerine bir kereye mahsusu 2 bin liralık taşınma desteği verdiklerini belirten yetkili, "Aylık 1000 lira ile 1.500 lira arasında değişen kira yardımı veriliyor. Bölgede 100 metrekarelik bir arsası olan proje yapılında 150 metrekare satılabilir alan sahibi olacak. Böylece riskli yapısını dönüşüme sokan kişi değeri 1 milyon ile 1.5 milyon lira arasında değişen bir mülke sahip olacak." dedi.

EN KARLI DÖNÜŞÜM FİKİRTEPE'DE

İstanbul'da kentsel dönüşümün en çok tartışıldığı bölge Fikirtepe.. Bölgede dönüşüm kapsamında 35 bin konut, 2 bin 500 ticari alan yapılması bekleniyor. Fikirtepe'de dönüşüm projelerinin değeri ise 18 milyar doları bulacak. Fikirtepe'de arsa sahiplerine verilen payın ortalama yüzde 55 olduğunu belirtilirken, 100 metrekare arsa payı olan biri inşaat sonunda 250 metrekare satılabilir alan alıyor. Bunun da değeri yaklaşık 2 milyon lira.

PAYLAŞIM ORANLARI NASIL?

Maltepe:

Arsa sahibi payının yüzde 50 seviyelerinde gerçekleştiği, bazı projelerde yüzde 55'e kadar yükseldiği görülüyor. Bölgedeki nitelikli konut projelerinde metrekare fiyatı 3 bin 700 – 4 bin 700 TL. Manzarası bulunan konutlarda ise 5 bin 200 – 6 bin aralığı geçerli.

Kartal:

Arsanın konumu, yüz ölçümü, yapılaşma şartları gibi faktörlere bağlı olarak, arsa sahibi payının yüzde 45-50 seviyelerinde gerçekleştiği, bazı projelerde yüzde 55'e kadar yükseldiği görülüyor. Bölgede son dönemde, sahil tarafında inşa edilen nitelikli projelere bakıldığında konutların birim satış bedellerinin 4-6 bin lira arasında değişiyor.

Kadıköy:

Bağdat Caddesi'nin yakın çeperlerindeki kat karşılığı sözleşmelerde yakın zaman öncesine kadar; caddenin kuzeyinde arsa sahiplerine yüzde 65-72, güneyinde ise yüzde 70-72 oran verildiği görülüyor. Bölgede yeni evlerin metrekare fiyatı 2 bin 800 ile 4 bin 500 dolar arasında değişiyor.

Basın Ekspres:

Kat karşılığı paylaşım oranının ortalama yüzde 50- 50 seviyesinde. Bu oranın, piyasadaki fiyatlar dikkate alındığında arsa sahibi adına yüzde 45'lere kadar gerileyebildiği görülüyor. Bölgedeki yeni konutların metrekare satış fiyatı 1.500 ile 2 bin 300 dolar arasında değişiyor.

Esenler:

Bölgede kentsel dönüşüm bölgesi olarak ilan edilen 4 adet mahalle bulunuyor. Bu çalışmalarda genel paylaşım oranının, yüzde 50 -50 şeklinde. Bu şekilde inşa edilen yeni konutların metrekare satış fiyatı 2 bin 300 lira ile 2 bin 800 lira arasında değişiyor.

Gaziosmanpaşa:

Bölgede dönüşüm bölgesi ilan edilen çok fazla alan var ve farklı bir yöntem uygulanıyor. Belediye tarafından kurulan bir şirket, hak sahipleri ile müteahhit firmalar arasında anlaşma sağlıyor. Paylaşım oranı ise yüzde 50-50. Bölgede gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda inşa edilen yeni projelerdeki konutların metrekare satış fiyatı ise 2 bin 300 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor.

Bakırköy:

Deprem riski bulunan bölgelerden Florya ve Yeşilköy'deki binaların imar fazlası bulunması dolayısıyla, eski binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda eski yapıdan daha küçük alana sahip yapılar yapılabilecektir. Bu nedenle, imar planları değişmeden bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması mümkün görünmüyor . Bakırköy genelinde kat sınırlaması olduğundan, bu sınırı sonuna kadar kullanmış binalardaki kentsel dönüşüm için hak sahipleri müteahhit firmayı taşeron olarak kullanarak gayrimenkullerini yeniliyor. Yükseklik sınırının sonuna kadar kullanılmadığı yapılarda ise, maliklerin her biri yeni projeden de, müteahhit firmaya verilen gayrimenkul kadar hak almakta olup kalan tüm gayrimenkuller müteahhit firmaya ait oluyor. Bu tarz binalarda müteahhite kalan kat sayısı maksimum 2 seviyelerinde gerçekleşiyor.

Sancaktepe:

Bölge genelindeki eski ve niteliksiz yapılar, nispeten küçük müteahhit firmalar tarafından yerinde dönüşüm ile yenileniyor. İlçe merkezinde arsa sahipleri yaklaşık yüzde 45-50 oranlarında pay alırken, henüz gelişimini tamamlamamış ve arsa arzının daha fazla olduğu Yenidoğan gibi bölgelerde bu oranın yüzde 35-49'lara düştüğü görülüyor. Bölgede nitelikli konutların metrekare fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor.