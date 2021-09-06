FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev
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FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev

FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çarşamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında görevlendirdi.

FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çarşamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ilgaz'ın görev yapacağı Kosova-İspanya karşılaşması, başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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