FIFA'dan hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'a görev
FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çarşamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında görevlendirdi.
FIFA, UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ı 8 Eylül Çarşamba günü Kosova ile İspanya milli futbol takımları arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ilgaz'ın görev yapacağı Kosova-İspanya karşılaşması, başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul