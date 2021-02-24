FIFA Başkanı Infantino'dan Fas futbolu için "Afrika'nın lokomotifi" değerlendirmesi
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FIFA Başkanı Infantino'dan Fas futbolu için "Afrika'nın lokomotifi" değerlendirmesi

24.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:37
FIFA Başkanı Infantino'dan Fas futbolu için

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino iki günlük ziyaret için geldiği Fas'taki temaslarına başladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino iki günlük ziyaret için geldiği Fas'taki temaslarına başladı.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lagca tarafından Sale-Rabat Uluslararası Havalimanı'nında karşılanan Infantino, yerel basına yaptığı açıklamada "Fas futbolunu Afrika'nın lokomotifi" olarak yorumladı.

Fas'ın futbol dünyasında büyük yere sahip olduğuna değinen Infantino, çalışma ziyareti için bulunduğu ülkede, "Faslı yetkililerle, ülkedeki futbol altyapısı ve onaylanan eğitim projelerini görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin Fas ve Afrika futbolunun geleceğini tartışmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan FİFA başkanı, Afrika futbolunun geliştirilmesinde Fas'ın sahip olduğu 6'ncı Muhammed Futbol Kompleksi ve diğer spor altyapısı alanlarının etkin kullanımının da değerlendirileceğini aktardı.

Fas'a daha önce birkaç kere daha ziyarette bulunduğunun çizen Infantino, ülkedeki futbol tutkusunu ve Fas Futbol Federasyonu'nun çalışmalarını yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Haberde, FIFA Başkanı Infantino'nın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita tarafından Rabat'taki bakanlık binasında kabul edildiğine yer verildi.

Fas'ın gelecek Mart ayında Afrika Futbol Federasyonu (CAF) başkanlık seçimlerine ev sahipliği yapacağı biliniyor.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lagca, gelecek dönem için FİFA'nın üyelik adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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