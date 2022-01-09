Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarlarından olan Consumer Electronics Show'da (CES) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turkcell'in 27 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduğunu ifade eden Murat Erkan, "Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak, dijitalleşme hedefimizi 2021 yılındaki hızımızla 2022'de de sürdüreceğiz. Yeni yılda fiber altyapı için yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz" dedi.

"Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen 2021 yılını başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla tamamladık" diyen Erkan açıklamasının devamında, "Gerçekleştirdiğimiz önemli dijitalleşme yatırımlarının yanı sıra odaklandığımız alanlar sayesinde de dijital dönüşüme katkı sunarak, ülkemize ekonomik ve toplumsal artı değerler sağladık. 2022'de altyapı yatırımlarımız, dijitalleşme faaliyetlerimiz ve yeni iş birliklerimizle Türkiye ve insanımız için değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DİJİTAL TÜRKİYE İÇİN FİBER SEFERBERLİĞİ

Pandeminin etkisiyle dönüşen çalışma modelleri, değişen tüketici alışkanlıkları ve uzaktan eğitim gibi uygulamaların, internet altyapılarının önemini ortaya koyduğunu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu gelişmeler ışığında 2021'de başlatılan atılımla yeni dönemde daha çok ihtiyaç duyulacak altyapıya yönelik çalışmaları, tüm Türkiye'yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyerek hızlandırdıklarını belirtti. Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital Türkiye hedefimiz doğrultusunda fiber seferberliği başlattık. 2021 yılı içerisinde Kahramanmaraş'ın ardından Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerimizi de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarımızı başlattık. Tamamlandığında bu illere gerçekleştireceğimiz 270 milyon TL'lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacağız. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin km'yi aşacak. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise daha büyük bir bütçe ayırdık. Yeni yılda fiber altyapı için yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber yatırımlarla dijital Türkiye hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Gerçek fiberin sağladığı imkanların ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. Biz ülkemizin dijital dönüşümünün, gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasiteyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek."

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL SAĞLIK DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK

Turkcell'in tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen ve kısa adı HBYS olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle donatarak, uçtan uca yönettiğini belirten Genel Müdür Murat Erkan, Türkiye'nin sağlık alanında önemli projelerinden biri olan şehir hastanelerinin en büyük teknoloji sağlayıcısı olmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi. Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

"7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerini teknolojimizle donatarak bu alandaki dijitalleşme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü, önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece ülkemizin adını uluslararası dijital sağlık alanında başarıyla temsil etmeyi ve milli ekonomiye katma değer sağlamayı amaçlıyoruz."

2021'İ YATIRIM, BÜYÜME VE YÜKSEK MÜŞTERİ KAZANIMI İLE KAPATTI

Özellikle pandemi döneminde artan dijital ihtiyaçlar ile değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini ve bunun sonucu olarak rekor müşteri kazanımıyla birlikte 2021 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettiklerini hatırlatan Murat Erkan, "Turkcell, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Turkcell olarak '1 milyon yeni müşteri' hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza atarak toplamda yeni müşteri hedefimizin 3 katına ulaştık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz. Tüm bu başarılarımızın arkasında, müşterilerimizin bize verdiği destek ve motivasyon yatıyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell'in "milli servet" olarak değerlendirdikleri veriyi hem küresel tehditlere hem de doğal afetlere karşı korumak için yeni nesil veri merkezlerine 2,5 milyar TL'den fazla yatırım yaptığını ifade eden Murat Erkan, son olarak Eylül 2021'de Tekirdağ'da hayata geçirdikleri Turkcell Avrupa Veri Merkezi'nin aynı zamanda yüzde 75 yerlilik oranıyla Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekti.

"TURKCELL BÜNYESİNDEN UNİCORN'LAR ÇIKMASINI HEDEFLİYORUZ"

Pandemi süreciyle birlikte değişen kullanıcı alışkanlıkları sonucunda yaşanan dönüşümden en çok etkilenen sektörlerin başında finans sektörü geliyor. Nakit kullanımında çok büyük düşüşler gerçekleşirken, yeni nesil ödeme platformları ve mobil ödeme kullanımı konusunda tüm dünyada adeta bir patlama yaşandı. Bu hızlı değişimi, Turkcell'in techfin platformu Paycell ile yakından deneyimlediklerini söyleyen Murat Erkan, konuyla ilgili şunları paylaştı:

"Dijital ödeme platformumuz Paycell'de üç aylık aktif kullanıcı sayımız 6 milyona ulaştı ve aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 katına çıktı. Turkcell bünyesinden unicorn'lar çıkması hedefiyle, Paycell'in gelecek yolculuğunu şekillendirecek yeni bir etap başlattık ve Paycell'in yarattığı faydayı, temsil ettiği değeri daha yukarı seviyelere taşıyabilmek için yatırım tarafında yeni bir sürece girdik. Paycell'i potansiyel yatırımcılarla buluşturmak ve kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirebilmek yıl içinde hisse satış sürecinin yönetimi için J.P. Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladık. Paycell'in mevcut değerinin ortaya çıkarılması ve kısmi hisse satışı alternatiflerinin değerlendirilmesi için stratejik yatırımcılar ile görüşmelere başladık. Önümüzdeki günlerde ayrıca yeni nesil iletişim platformumuz BiP ile ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağız fakat şu an detaylardan bahsedemediğimiz için sürpriz olarak kalsın."

TURKCELL'İN TURKSPORU'NA DESTEĞİ 2021'DE DEVAM ETTİ

Turkcell'in TURKSPORU'na sunduğu katkılar hakkında da açıklama yapan Erkan, "20 yıldır başta futbol olmak üzere birçok spor dalında ülkemizdeki sporun en büyük destekçisiyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Bu sezon, Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

TURKSPORU'NDAN 2021'DE MADALYA REKORU

Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılını önemli başarılarla tamamladı. 3 branşta ay-yıldızlı sporcular; 190'ı altın, 152'si gümüş, 144'ü bronz olmak üzere toplam 486 madalyaya ulaştı. Yılın son günlerinde ise yüzmede Emre Sakçı, kısa kulvar 50 metre kurbağalamada 25 saniyenin altına inen tarihteki ilk sporcu olarak dünya rekoruna imza attı. Ampute Milli Futbol Takımı'nın üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğu 2021'de atletizmde Eda Tuğsuz da Olimpiyat 4'üncüsü olarak tarihe geçti.