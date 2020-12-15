Son dakika haber! FETÖ'nun mahrem kadın yapılanmasına operasyon
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Son dakika haber! FETÖ'nun mahrem kadın yapılanmasına operasyon

15.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:30
Son dakika haber! FETÖ'nun mahrem kadın yapılanmasına operasyon

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem kadın yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel sektör çalışanı Ş.K., açıkta bulunan öğretmen A.K., aktif öğretmenler; N.S., A.Y., M.K. ile özel okul öğretmenleri; N.S. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ayrıca şahısların dijital materyallerine de el konuldu.

(Hayati Kanat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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