FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uzun zamandır provokatif paylaşımlarda bulunan Mesut A., İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uzun zamandır provokatif paylaşımlarda bulunan Mesut A., İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, sosyal medya hesabı üzerinden uzun zamandır provokatif paylaşımlar ve yalan bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" mahlasını kullanan Mesut A.'nın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Avcılar'da gözaltına alınan Mesut A., Ankara'ya gönderildi. Zanlının kaldığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Dün de FETÖ/PDY'nin kontrolünde benzer paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar Gebze'de gözaltına alınmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA