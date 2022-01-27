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Fethiye'de trafo yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fethiye'de trafo yangını korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın iş yerlerine ulaşmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın iş yerlerine ulaşmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Bulvarı'nda ana yol kenarında yer alan elektrik trafosu, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede hemen yan taraftaki bir ağaca sıçrayan alevler ağacı tez zamanda kapladı. Trafodaki dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri trafodaki yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Fethiye'de trafo yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Fethiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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