Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu
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Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu

Fethiye'de açan gelincikler güzel görüntü oluşturdu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday tarlalarında açan gelincikler, görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy Mahallesi'nde tarlalar gelinciklerin açmasıyla kırmızıya büründü. Bölgedeki Kayaköy Ören Yeri ile bütünleşen manzara, turistler ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kırmızı rengiyle eşsiz güzelliğe bürünen tarlalar, kartpostallık manzara oluşturuyor. Bölgeye gelen turistler ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ziyaretçilerden Funda Manavracı, AA muhabirine, çiçeklerin büyüleyici bir manzarası olduğunu söyledi. Gelinciklere konan arıların sesi ve güzel manzarayla huzur bulduğunu ifade eden Manavracı, "Fethiye'de tarih ve doğa insanlara kucak açıyor. Burada olmak çok güzel." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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