Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı kuruldu
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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı kuruldu

06.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:56
Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı kuruldu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan 2. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) cihazının kurulduğu bildirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan 2. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) cihazının kurulduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi kentte de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında hastane bünyesinde kurulan PCR tanı laboratuvarının Eylül 2020 tarihinden beri hizmet verdiği belirtildi.

Kurulduğu günden itibaren yaklaşık 50 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın hastaların tedavi sürecinin etkin bir şekilde işletilmesine büyük katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemize başhekim olarak atanan Prof. Dr. Erol Keleş'in görevi devralmasının ardından, hastanemiz yönetimi tarafından uygulamaya konulan ilk çalışmalardan biri olarak, hastanemiz PCR laboratuvarına ikinci bir cihaz kurularak hizmete açılmıştır. Laboratuvarımıza kurulan ikinci cihaz sayesinde, tek bir cihaz bulunmasından kaynaklı sorunların önüne geçilebilecek. Tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığı laboratuvarımızda, gelen numuneler önce hasta kabul işleminden geçirilerek tasnif ediliyor. Güvenlikli kabinlerde laboratuvar teknisyenleri tarafından işleme tabi tutulan numuneler, cihaza yüklenerek analiz ediliyor. Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilen analiz sonuçları sisteme aktarılarak işlem tamamlanıyor. Laboratuvarımız 24 saat esasıyla çalışmaktadır."

Açıklamada, PCR laboratuvarında incelemelerde bulunan başhekim Keleş'in desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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