Fenerbahçelilerden depremzede çocuklara yardım eli

Elazığ'da, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ve Elazığ Genç Fenerbahçeliler taraftar gurubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında aileleri ile konteyner kentlerde geçici barınan depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi ve giysi yardımı yaptı, çeşitli hediyeler dağıttı.

Elazığ'da, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ve Elazığ Genç Fenerbahçeliler taraftar gurubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında aileleri ile konteyner kentlerde geçici barınan depremzede çocuklara kırtasiye malzemesi ve giysi yardımı yaptı, çeşitli hediyeler dağıttı.

Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Erkaya Yırık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünün tüm çocuklara kutlu olmasını diledi.

Bu özel günde, Hukukçu Fenarbahçeliler Derneği ve Elazığ Genç Fenerbahçiler taraftar grubunun katkılarıyla depremzede çocuklar için etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yırık, "Buradaki çocuklarımıza bugüne münhasır olmak üzere Fenerbahçe'mizin, futbol takımımızın armasının bulunduğu formaları, kıyafetleri ve bununla birlikte kırtasiye malzemelerini binin üzerinde çocuğumuza dağıtıyoruz, güle güle kullansınlar" dedi.

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından devletin var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiğini vurgulayan Yırık, şunları kaydetti:

"Gelmişken aynı zamanda depremzede vatandaşlarımızın varsa meramları, istekleri, talepleri onları da dinliyoruz. Devletimiz, var gücüyle, tüm imkanlarıyla mağdur olan vatandaşlarımızı, konutlarda bulunmayan, konut sahibi olmasa da kirada da iken bugün burada konteyner kent alanında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Elazığımızın hayırsever insanları da böyle gayretli, güzel gençlerimiz, kardeşlerimiz de kendi çocuklarımızın ihtiyaçları için uğraşıyorlar. Onları sevindirmek için çabalıyorlar. Ben onları tebrik ediyorum, Allah razı olsun, Allah her türlü musibetten, hastalıktan, kazadan da uzak kılsın diye de dua ediyoruz."

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Elazığ Temsilcisi Avukat Duygu Elmas ise Elazığ Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu ile bu yıl güçlü bir birliktelik kurarak çocuklara, gençlere ve spora yönelik projeler gerçekleştirmeye başladıklarını kaydetti.

İlk projelerinde depremzede çocuklara öncelik verdiklerini aktaran Elmas, "Gazi meclisimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Dağıttığımız ürünler Fenerium'un ürünleri. Amacımız bir nebze çocuklarımızın temel ihtiyaçları karşılamak ve onların yüzünü güldürmekti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen