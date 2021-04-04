Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş hazırlıklarını takımla sürdürürken Mesut Özil takımdan ayrı program dahilinde çalıştı.

Öte yandan futbolcular ile teknik heyet, sarı-lacivertli takımın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden geçen 6 yılda saldırının faillerinin hala bulunamaması sebebiyle siyah tişörtlerle objektiflere poz verdi. Bu antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı