Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş hazırlıklarını takımla sürdürürken Mesut Özil takımdan ayrı program dahilinde çalıştı.

Öte yandan futbolcular ile teknik heyet, sarı-lacivertli takımın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden geçen 6 yılda saldırının faillerinin hala bulunamaması sebebiyle siyah tişörtlerle objektiflere poz verdi. Bu antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kampa girdi.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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