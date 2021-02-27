Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

27.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:59
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de takip etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 13.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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