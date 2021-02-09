Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ZTK Çeyrek Final maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kim?
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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ZTK Çeyrek Final maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kim?

09.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:54
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ZTK Çeyrek Final maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kim?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 9 Şubat Salı 2021 günü (bu akşam) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)

KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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