Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ZTK Çeyrek Final maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maçın hakemleri kim?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 9 Şubat Salı 2021 günü (bu akşam) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
ALİ OKÇUOĞLU(Temsilci)
KİRAMİ ÇELİK(Temsilci)
MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)