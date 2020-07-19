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Fenerbahçe maçından notlar (2)

Gustavo kadrodan çıkarıldı-Falette 11'de-Serdar Aziz döndü-Emre Belözoğlu son derbisine çıktı-Yedeklerde altyapıdan 4 isim -Ali Koç ve Semih Özsoy derbiyi takip edemediMustafa AKIN / İstanbul, -Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile mücadele edecek.

Fenerbahçe maçından notlar (2)
19.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:59

-Gustavo kadrodan çıkarıldı

-Falette 11'de

-Serdar Aziz döndü-Emre Belözoğlu son derbisine çıktı-Yedeklerde altyapıdan 4 isim -Ali Koç ve Semih Özsoy derbiyi takip edemediMustafa AKIN/ İstanbul, -Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta 21: 00'de başlan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ise yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine cezası sona eren Serdar Aziz'in yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Tolga Ciğerci ilk 11'de karşılaşmaya başladı.  Tahir Karapınar, Beşiktaş derbisine şu 11'le çıktı: "Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Emre, Ferdi, Vedat Muriç."GUSTAVO KADRODAN ÇIKARILDIFenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Luiz Gustavo şassızlığı yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte Samandıra'da takımla birlikte bulunan ancak ağrıları olduğu için son çalışmada yer alamayan Gustavo, derbi kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de ayrıca Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen isimler oldu.FALETTE 11'DEFenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Falette, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakmadı. Sivaspor maçında sakatlık yaşayan Falette'nin yapılan tetkiklerinde kalça eklemi etrafında ödem oluştuğu tespit edilmişti. Devre arasında kadroya katılan Gineli stoper Falette, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Gineli stoper Galatasaray ile oynanan derbide yedek soyunmuş, karşılaşmada süre almamıştı. SERDAR AZİZ DÖNDÜSarı-lacivertli ekipte PFDK'dan aldığı 1 maçlık cezası sona eren Serdar Aziz, Beşiktaş maçında formasına kavuştu.Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Göztepe maçından sonra PFDK'dan müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza almıştı. Cezasını geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynanan maçta çeken Serdar, Beşiktaş maçında kadrodaki yerini aldı. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.EMRE BELÖZOĞLU SON DERBİSİNE ÇIKTIFenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son derbisine çıktı. Takımda futbolculuğun yanı sıra sezon içinde teknik heyete de destek veren Emre Belözoğlu, kariyerindeki son derbisine çıkıp takımının sahadan galip gelmesi için mücadele etti.YEDEKLERDE ALTYAPIDAN 4 İSİM Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde altyapıdan 4 isime yer verdi. Altyapıdan orta saha Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat Muhammed Gümüşkaya yedek kulübesinde forma şansı bekledi.ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY DERBİYİ TAKİP EDEMEDİFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, PFDK'dan aldıkları cezalar sebebiyle Vodafone Park'ta yer alamadı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, Başkan Vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Ligin 33'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanına gedin sarı-lacivertli ekipte Ali Koç ile Semih Özsoy cezaları nedeniyle yer alamadı. Fenerbahçe Kulübü'nden derbi maça Genel Sekreter Burak Kızılhan, Simla Türker Beyazıt, Ozan Tarman, Alper Pirşen, Turhan Şahin, Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile Sevil Zeynep Becan gitti. Beşiktaş yöneticileri ile karşılaşma öncesi bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler daha sonra mücadeleyi izlemek için stada geçtiler.

Kaynak: DHA

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