Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Hakan Yemişken üstlendi.

Ligin 14'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, 4 eksikle İzmir'e geldi. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden golcü Valencia ve kaleci Altay'ın yanı sıra cezalılar Mert Hakan ile Tisserand, Göztepe'ye karşı forma giyemedi. Teknik direktör Vitor Pereira, sürpriz bir on bir ile sahaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, geçen hafta Galatasaray deplasmanında galibiyet golünü atan Crespo'yu on birde görevlendirip Sosa'yı kenara aldı. Cezalı Tisserand'ın yerine stoperde Serdar Aziz oynarken, Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda Meyer görev yaptı. Pereira, ileri uçta da Berisha'yı yedek kulübesine çekti ve Serdar Dursun'a formayı verdi.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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