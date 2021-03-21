Fenerbahçe maçından notlar (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe maçından notlar (1)

21.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:13
Fenerbahçe maçından notlar (1)

Sergen Yalçın kadroyu bozmadı-Gökhan Töre haricinde eksik yok-Cenk Tosun 3 yıl sonra Vodafone Park'ta-Yönetim tam kadro takımın yanındaALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

-Sergen Yalçın kadroyu bozmadı

-Gökhan Töre haricinde eksik yok

-Cenk Tosun 3 yıl sonra Vodafone Park'ta-Yönetim tam kadro takımın yanında

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Beşiktaş, derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşılaşmasına Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden kadroyu bozmadan çıktı. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defans dörtlüsünde Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala'ya görev verdi. 4-1-4-1 dizilişinde defansif orta sahayı her zaman olduğu gibi Josef de Souza'ya veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını yine Ghezzal, Atiba, Ljajic ve Larin'den oluşturdu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.Siyah beyazlıların derbi 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar."GÖKHAN TÖRE HARİCİNDE EKSİK YOKBeşiktaş derbiye bir futbolcu haricinde tam kadro çıktı. Siyah beyazlılarda bu sezon sakatlığından dolayı 15 maçı kaçıran Gökhan Töre, Gaziantep FK maçından sonra yapılan ilk idmanda sağ alt baldırından sakatlanmıştı. Tedavi süreci devam eden Töre, maç kadrosuna giremezken, başka sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Kartallar Fenerbahçe karşısına eksiksiz çıktı.CENK TOSUN 3 YIL SONRA VODAFONE PARK'TADevre arasında transfer döneminde kadroya dahil edilen Cenk Tosun, 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'a çıktı. 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun,Premier Ligde ayrıca Cyrstal Palace takımında da kiralık oynadı. Devre arası transfer döneminin son gününde kiralık olarak yeniden Beşiktaş'a dönen milli golcü, deplasmanda kupada İttifak Holding Konyaspor ve ligde Gençlerbirliği maçlarında forma giydi. Gençlerbirliği maçından sonra sakatlanan ve bir ay tedavi olan Cenk Tosun, iyileşerek takım kadrosuna dahil odu ve 3 yıl aradan sonra kendi evi sayılan Vodafone Park Stadı'nda maça çıktı.YÖNETİM TAM KADRO TAKIMIN YANINDA

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin heyecanını yerinde yaşıyor. Başta başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ olmak üzere yönetim kurulunun tamama yakını stada gelerek karşılaşmayı yerinde takip etti. Başkan Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ gündüz saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma başarılar diledi ve oyuncuları tek tek uğurladı.


Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)
Fenerbahçe maçından notlar (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe maçından notlar (1) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 19:15:51. #1.15#
title