SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi

Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi

Mustafa AKIN - - Fenerbahçe Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve HYPE Sports Innovation iş birliğinde hayata geçen 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı' Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve online olarak HYPE Sports Innovation COO'su Zvika Popper'ın katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü ise milli basketbolcu Sinan Güler üstlendi. Etkinlikte Uniqqene'ten Yasemin Ük, ReSpo Vision'dan Mateusz Dluzniwski ve MixZone'dan Nadav Sofer ilk üçe girdi.

10 adet yerli ve yabancı startup'ın değerlendirildiği 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı'nı Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti. İlk 3'e giren projelere, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından pilot uygulamaya şansı sunulacak.

'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı'nda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 'Tüm dünyada hızla gelişen spor sektörüne girebilmek için ilk günden global olmayı hedefleyecek girişimci adaylarına önemli bir fırsat sağlayacak bu programa hem ev sahibi olarak hem de bu işin partnerlerinden biri olarak destek vermekten dolayı oldukça mutluyuz. Türkiye'de, spor teknolojilerini yenilikçi bakış açıları ile geliştirebilmek, bu alanda projelerini geliştirmek isteyen girişimcilere destek olabilmek, girişimcilerimizi en doğru şekilde yönlendirebilmek ve bu projeleri hayata geçirebilmek en büyük hedeflerimizden. Çeşitli sektörlerden spor alanında inovatif çözümler sunan 10 yerli ve yabancı startup'ın projelerini dinleme şansı yakaladık. Burada ilk 3'e giren girişimlere, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olanaklarından faydalanma ve projeyi pilot olarak uygulama fırsatı sunacağız' dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ise, 'Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla her alanda dünyaya hızla entegre olan ülkemizin, adını spor alanında da hak ettiği şekilde duyurmasının, ancak kuvvetli kurumsal yapılar ve güçlü işbirlikleriyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz iş birliğinin Fenerbahçe Spor Kulübü'nin de katılımıyla tüm Türk sporuna en üst seviyede hizmet vereceğini açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz. Burada birinci olan projenin geliştirilmesi ve ilgili federasyonların kabulüyle uygulamaya konulması, ülkemiz ve kulübümüz adına oldukça önemli bir prestij sağlayacak' şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili yorumunda HYPE Sports Innovation COO'su Zvika Popper ise, 'Fenerbahçe Spor Kulübü ve 1907 Fenerbahçe gibi iki prestijli ve güçlü oluşumla bu projeyi hayata geçirmek bizim için bir onur. HYPE Sports Innovation, dünya çapında 10 tane SPIN Accelerators® programının oluşturduğu ağı yöneten global bir şirket. Buna ek olarak şirket, spor federasyonları ve markalarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara binlerce spor startup'ıyla iletişim kurma imkanı sağlıyor. Şirketin faaliyetleri sayesinde dünyanın önde gelen çeşitli spor sektörlerinde inovasyon yatırımı ve uygulamaları hız kazanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ve 1907 Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'de yürüttüğümüz bu programdan önemli projeler çıkacağını ve doğru yatırımlarla beraber bu başarı öyküsünün tüm dünyadan duyulacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.