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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
01.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:57

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda futbolcuların, çabukluk ve gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

İdmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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