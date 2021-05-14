SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
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SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi

Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,(DHA) - Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Kayseri'ye geldi. Sarı lacivertli takımı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket etti.

İki takım arasındaki mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.

SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
SPOR Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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