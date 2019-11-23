Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini coşkuyla karşıladı.
Polis koridorunun arkasından futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.