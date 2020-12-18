Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep'te geldi
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Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep'te geldi

18.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:41
Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep'te geldi

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi kente geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi kente geldi.

Sarı-lacivertli ekip Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Gaziantep'e geldi. Az sayıda taraftarlar tarafından karşılanan kafile daha sonra takım otobüsüyle maç saatine kadar kamp yapacakları otele doğru yola çıktı. - GAZİANTEP

Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep'te geldi
Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep'te geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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