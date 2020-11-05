Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hakemi kim?
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı hangi gün? Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı nerede oynanacak?
Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor karşılaşması hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe-Konyaspor Maçı 07 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
FENERBAHÇE İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Konyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Serkan Ok yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç.
7 Kasım Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.