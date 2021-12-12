Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Gaziantep deplasmanına moralli gidecek. Gaziantep Fk'yı da yenerek lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 15 haftalık bölümde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı.

SARI-LACİVERLİLERDE 4 EKSİK

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Gustavo, Crespo (Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Mesut Özil, Berisha."

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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