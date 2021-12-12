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Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ligde geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Gaziantep deplasmanına moralli gidecek. Gaziantep Fk'yı da yenerek lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 15 haftalık bölümde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı.

SARI-LACİVERLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan İrfan Can Kahveci, PFKD'dan aldığı 2 maçlık men cezasını Gaziantep FK mücadelesinde tamamlamış olacak.

NOVAK VE ZAJC'IN CEZALARI SONA ERDİ

Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Gaziantep FK maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Gustavo, Crespo (Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Mesut Özil, Berisha."


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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