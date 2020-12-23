Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray Kulübünün karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray Kulübünün karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür