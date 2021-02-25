Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi
25.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:13
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Sarı lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı