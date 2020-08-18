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Fenerbahçe'de testler negatif

Fenerbahçe'de kamp öncesinde yapılan korona virüs testlerinin hepsi negatif çıktı.

Fenerbahçe'de testler negatif
18.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:39

Fenerbahçe'de kamp öncesinde yapılan korona virüs testlerinin hepsi negatif çıktı.

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kamp öncesinde yapılan korona virüs testleri sonucu negatif çıktı. Sarı-lacivertliler saat 19.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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