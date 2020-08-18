Fenerbahçe'de testler negatif
Fenerbahçe'de kamp öncesinde yapılan korona virüs testlerinin hepsi negatif çıktı.
18.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:39
Fenerbahçe'de kamp öncesinde yapılan korona virüs testlerinin hepsi negatif çıktı.
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı kamp öncesinde yapılan korona virüs testleri sonucu negatif çıktı. Sarı-lacivertliler saat 19.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA