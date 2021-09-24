Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, GZT Giresunspor maçına 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Nazım Sangare, Miha Zajc ve Jose Sosa takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.