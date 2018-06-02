Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Ali Koç Gel Beraber Yönetelim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan gerginliği ardından konuşmasını sonlandıran Ali Koç'un ardından kürsüye çıktı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN KONUŞMALARI:

"Lütfen herkes kendine gelsin. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Bu kulüp için hapis yattım, ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek ayrılırsınız. Nedir paylaşamadığınız? Yarın seçim var, kim kazanırsa o başkan olur. Burası kongre salonu, ayıp ya ayıp. Tribünde bağırmayanlar, burada bağırmasın. Hepinize söylüyorum. Birbirinize saygılı olun. Böyle bir şey görmedim. Ali Koç bizim düşmanımız değil ki. Bu nedir ya? Polis, lütfen şurayı boşaltsın."

"FENERBAHÇE ŞAN, SOY VE SOPA BAKMAZ"

"Bu kongre birçok defa beni, devlet okullarında okumuş, hiç kimseden farklı olmadığını bilen bu kardeşinizi bu şerefli göreve layık gördü. Neden mi bunu önemsiyorum? Fenerbahçe elitist bir seçim yapmadı. Şan, soy, sopa bakılmadı. Gönülden gönüle baktık. Ruhumuz bir diyerek tarihimiz açısından çok önemli bir yola çıktık. Fenerbahçe bana büyük bir onur bağışladı. Sadece 1 oyla kazandığım için değil, her birinizin saygıdeğer olduğunu bildiğim için söylüyorum."

"Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey, değişim. Elbette değişim yararlı ve kaçınılmazdır. Eğer doğru zamanda yapılıyorsa..."

"UEFA'dan men edildik, Real Madrid'in başına bunlar gelse ne olurdu? Cristiano Ronaldo, Marcelo o takımda olur muydu? Devler Ligi'ni alabilir miydi? Her şeyi 3 Temmuz'a bağlamayalım, doğru. FETÖ ile şimdi öpüşüp barışalım mı? Öneriniz bu mu? Kim bizden özür diledi?"

"HERKESE CEVAP VERECEĞİM"

"Diyorlar ki Aziz Yıldırım herkesle kavgalı. Hepsine cevap vereceğim ama isim isim olarak değil. "

"Kardeşim Ali, neden 19 ay önce ortada seçim yokken bu kampanyayı başlattın? Bu sezon tribünde yaşadığımız bölünmenin, seçim yarışıyla hiç mi ilgisi yok?"

"Ali Koç, Fenerbahçe'ye kurumsallığı getireceğini söylüyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe de Türkiye'ye kurumsallığı getirdi. Biz gelmeden önce gelirleri, kulüplerin temsiliyeti ne durumdaydı hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe'yi tüm kulüplerin izlediği rol model haline getirmedik mi?"

"Çektiğim acıyı en çok, arkadaşları tarafından şikeci diye dalga geçilen çocuklar, tribünlerde takımı için şikeci diye bağrılan taraftarlar anlar. Herkes vazgeçse o çocukların hakkı için ben vazgeçmeyeceğim."

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A ÇAĞRI: GEL BERABER YÖNETELİM

"Sayın Ali Koç, mali açıklama yapacaktın. Bu kulübe ne veriyorsan aynısı ben de koyacağım! Kazanacaksa bir kişi kazansın ama Fenerbahçe kazansın! Sayın Ali Koç, ikimiz de aynı parayı koyalım. Sen futbolu çok iyi biliyorsun, gel futbolu sen yönet. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Demek ki Fenerbahçe başkanlığı böyle bir fedakarlığı yapacak kadar kıymetlidir. Bu görevi 20 yıldır yapmaktan gurur duyuyorum. 1 fazla veren almasın, herkes versin, kazanan Fenerbahçe olsun. Gelin sonunu birden çözelim. Aziz Yıldırım futbolda başarısız diyorsunuz ya, anlaştık. Siz de koyun, ben de koyayım. Böylece kulübün imkanlarını 2 kata çıkaralım. Siz futbolu kurumsallaştırın, biz de hak hukuk mücadelemizi inançla sürdürelim. İşte size bir turnusol kağıdı. Ey üyeler, kim Fenerbahçe için Fenerbahçeli, kim kendisi için Fenerbahçeli bunu görmek için iyi fırsat. Yarın vereceğiniz karar ne olursa olsun, yakın gelecekte hakim önünde Fenerbahçe için hesap veren yine ben olacağım. Bir nefer olarak, Aziz Yıldırım duruşuyla orada olacağım. Darağacında olsam bile, son sözüm Fenerbahçe. 12 Mayıs 2012'de Aziz Yıldırım Metris'te yatarken siz burada değil miydiniz? Galatasaray burada kupayı kaldırdı, niye önlemediniz? Ben burada olsam o kupayı kaldıramazlardı!"

"Doğrular maalesef acıdır. Sayın Ali Koç, neden Andre Santos, Diego Lugano gittiğinde müdahale etmedin? Aranızda toplayın 5-10 milyon verseydiniz de o çocuklar gitmeseydi, Fenerbahçe şampyion olsaydı olmaz mıydı? Alex'i benim kadar hiç kimse sevemez. Hepiniz burada yuhalarken ben tek başıma ayağa kalktım alkışladım. Hepinize rağmen alkışladım! Ali bey, Ümit Özat arıyor şu anda. Denizlispor maçında burada kırmızı kart gördükten sonra sizin locanıza çıkmış gelmiş. Ona kötü bir söz söylemişsiniz, odanızdan attırmışsınız. Telefonda şu an, bağlanmak istiyor Ümit Özat..."

"Ali bey, sana içeriden kim bilgi veriyorsa yanlış veriyor. Biz Terraneo'ya maaş değil, eşit bölünmüş şeklinde tazminat ödüyorduk. Galatasaraylı, Beşiktaşlıları üye yapıyormuşum. Aziz Yıldırım bilerek ve isteyerek üye yapmamıştır ama bilmeden yapmış olabilirim. Ne dedik biz, bir gün herkes Fenerbahçeli olacak dedik!"