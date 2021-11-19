Fenerbahçe Başkan Vekili Bilecik: Derbi bittiğinde hakemi değil güzel oyunu konuşmak istiyoruz

BİLECİK (DHA) - "Derbi hedefimiz tek ve açık: 3 puanı almak"

"Artık sahanın yıldızının hakemler değil; oyuncular, takımlar olması gerekir"

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

'Haydi Fenerbahçe!' diyen herkese canı gönülden selam ve sevgilerimi iletiyorum. İnşallah pazar akşamı 19.00'da başlayıp 21.00'da bitecek bu derbide de zafer inşallah bizim camiamızın olsun."

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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